Скрипт для массивной зачистки хоста от файлов-паразитов

Нужен скрипт мультизачистки, который сможет выполнять зачистку хоста (начиная с задаваемого уровня во всех субдирректориях) от файлов-паразитов.

Эти файлы как тараканы разможились в сотнях-тысячах директорий. Их несколько типов и желательно чтобы под каждый тип была отдельная процедура зачистки, учитывая особенности типа файла и его расположения, так будет проще не совершить ошибку.

1) .php

PHP файлы как правило обзываются 5-6-7 значным случайным числом (например 100374.php). Поселяются в разных уровнях дирректорий, к-во в каждой папке может быть от 1 до 7 а то и более, но конечно имена файлов (цифры и кол-во этих цифр) хаотично меняются. Для верности перед мульти удалением желательно было бы увидеть перечень (пути) приговорённых к казни файлов.

2) .htaccess

Находится как правило в тех же папках что и вышеобозначенные цифровые php. Внутри себя содержание примерно такое: Options -MultiViews ErrorDocument 404 //tn/050301_dance/224658.php

Эти файлы нужно удалять выборочно, в зависимости от пути их расположения, т.к. в определённом массиве директорий (в самой дальней субдиректории как правило) имеются нужные, правильные htaccess которые нужно оставлять. Поэтому наверно в данном случае нужен интерфейс который вывел бы на экран весь перечень файлов .htaccess с указанием пути и позволил бы указатькакие не трогать (не удалять). Или иное толковое решение.

3) .DS_Store

Непонятные файлы-пустышки. Удалять все одним махом

4) Thumbs.db

Тож многочисленно заброшенные на хост при разных операциях с графикой. Удалять все одним махом

Ну и если известна данная "болезнь" то было бы хорошо получить рекомендации по профилактике заболевания на дальнейшее :)

ПРИМЕЧАНИЕ. Проект для Украины. Рассчёт Приват24.