Скрипт для массивной зачистки хоста от файлов-паразитов

$20
Веб-программированиеЗавершен2 заявки166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен скрипт мультизачистки, который сможет выполнять зачистку хоста (начиная с задаваемого уровня во всех субдирректориях) от файлов-паразитов.

Эти файлы как тараканы разможились в сотнях-тысячах директорий. Их несколько типов и желательно чтобы под каждый тип была отдельная процедура зачистки, учитывая особенности типа файла и его расположения, так будет проще не совершить ошибку.

1) .php

PHP файлы как правило обзываются 5-6-7 значным случайным числом (например 100374.php). Поселяются в разных уровнях дирректорий, к-во в каждой папке может быть от 1 до 7 а то и более, но конечно имена файлов (цифры и кол-во этих цифр) хаотично меняются. Для верности перед мульти удалением желательно было бы увидеть перечень (пути) приговорённых к казни файлов.

2) .htaccess

Находится как правило в тех же папках что и вышеобозначенные цифровые php. Внутри себя содержание примерно такое: Options -MultiViews ErrorDocument 404 //tn/050301_dance/224658.php

Эти файлы нужно удалять выборочно, в зависимости от пути их расположения, т.к. в определённом массиве директорий (в самой дальней субдиректории как правило) имеются нужные, правильные htaccess которые нужно оставлять. Поэтому наверно в данном случае нужен интерфейс который вывел бы на экран весь перечень файлов .htaccess с указанием пути и позволил бы указатькакие не трогать (не удалять). Или иное толковое решение.

3) .DS_Store

Непонятные файлы-пустышки. Удалять все одним махом

4) Thumbs.db

Тож многочисленно заброшенные на хост при разных операциях с графикой. Удалять все одним махом

Ну и если известна данная "болезнь" то было бы хорошо получить рекомендации по профилактике заболевания на дальнейшее :)

ПРИМЕЧАНИЕ. Проект для Украины. Рассчёт Приват24.

9 лет назад
mao
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
9 лет назад
$23
3 дня
Сотрудничество состоялось. Григорий явно подкованный в области своей работы. Соблюдение сроков получилось понятием растяжимым, но растягивали совместно, обстоятельства это позволяли.
Максим - весьма отзывчивый человек. Что меня покорило, нет страшного напряга, когда каждый час у тебя спрашивают: "а что сделано за истёкший период времени?". Да, сроки я протянул, но продукт, вроде, получился. Оплата, по факту готовности продукта, моментальная! Думаю, мог и аванс я взять, не хотелось. Без боязни можно работать на любых условиях.
  • Похожие заказы

  • API GoogleMaps

    $27

    Хочется сделать красивую и масштабированную карту проезда - подправить цвет фона, наложить пару зданий, пути прохода-проезда (будут три варианта - от двух метро и на авто), ещё пару украшательств - значки метро, газон с человечками ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Шаблон для Zennoposter (создание поддоменов и почтовых аккаунтов)

    Требуется шаблон создания поддоменов, сбора данных и создания почтовых аккаунтов на поддоменах. Подробное задание со скринами работы и конечных результатов здесь – https://www.dropbox.com/s/lkyaxcnnth99e64/%D0%A2%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20ZP.pdf?dl=0 У меня лицензионная версия софта Zennoposter Pro. Пока шаблонами не пользовался, но с программой ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перенос сайта php с одного хостинга на другой

    Есть старый сайт на самописном движке с убитым .htaccess. Сделан перенос на новый сервер, но нам он не работает. Error log генерирует тонны ошибок php. Нужна помощь. Бюджет небольшой. Напишите когда готовы начать. Оплата чз ...

    PHP
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт аналитики для instagram

    Нужно написать скрипт для аналатики аккаунтов instagram суть скрипта: ходить по заранее прописанным для него аккаунтам, смотреть последние за 3 дня посты и добавлять в базу пользователей которые лакают посты так же собирать данные о этих пользователях (число ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ошибка prestashop

    Есть магазин на PrestaShop там написан ajax скрипт оформления заказа в одну страницу, все работало, но что то сломалось и теперь при вызове этого скрипта происходит 500 ошибка, надо понять почему и исправить. есть часть скрипта ...

    Prestashop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Работа над сайтом доски объявлений

    Требуется напарник для работы над сайтом доски объявлений. Работа ведется на Zendframework, большой упор делается на клиентскую часть (используется knockoutjs). Нужен человек владеющий данными технологиями и готовый работать в паре. Большая часть программы уже выполнена. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад