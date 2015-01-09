Работа над сайтом доски объявлений

Требуется доработать интернет магазин по продаже канцелярских товаров (под ключ) + синхронизация с 1С. Часть работы уже выполнена (есть HTML верстка страниц сайта. Исходный материал PSD. Домен. Куплен БИТРИКС) Надо доделать, посадить на БИТРИКС, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется напарник для работы над сайтом доски объявлений. Работа ведется на Zendframework, большой упор делается на клиентскую часть (используется knockoutjs). Нужен человек владеющий данными технологиями и готовый работать в паре. Большая часть программы уже выполнена. Бюджет будем обсуждать.
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