Работа над сайтом доски объявлений

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка103 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется напарник для работы над сайтом доски объявлений. Работа ведется на Zendframework, большой упор делается на клиентскую часть (используется knockoutjs). Нужен человек владеющий данными технологиями и готовый работать в паре. Большая часть программы уже выполнена. Бюджет будем обсуждать.

9 лет назад
valery705
Валерий 
59 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка интернет магазина на битрикс под ключ

    Требуется доработать интернет магазин по продаже канцелярских товаров (под ключ) + синхронизация с 1С. Часть работы уже выполнена (есть HTML верстка страниц сайта. Исходный материал PSD. Домен. Куплен БИТРИКС) Надо доделать, посадить на БИТРИКС, ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать сайт на OpenCart

    Есть ИМ на Опенкарт http://елка.net нужно: 1) Поставить любую фотогаллерею и вывести её заместь одного из пунктов в горизонтальном меню 2) нужно сделать оформление заказа как тут http://www.elki24.ru/forma-zakaza.html то-есть в 1 этап Пункт доставка убрать. У нас фиксированная доставка и ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Проксирование сайтов

    $50

    Здравствуйте. Надо написать срипт который сможет грузить чужой сайт на своем домене. В срипте я задаю исходный урл сайта, далее при обращении к скрипту отдается чужой сайт на моем домене, при этом заменяются все ссылки, ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно ядро и сама админка

    Интересует, хорошая доска объявлений или вместе с аукционом для воскрешения нашего сайта torgash.com.ua Бюджет пока не определён, так как всё имеет свою цену, но в это трудное время по каждому предложению, будем отдельно обговаривать ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исправление модуля Yandex Webmaster

    Нужен Drupal-разработчик для доработки модуля Yandex Webmaster, а именно имеющегося в нём функционала отправки оригинальных текстов через соответствующий сервис Яндекса. За пару дней до Нового годя модуль Yandex Webmaster Original texts перестал работать. Подробно проблему описал ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо сделать редизайн уже действующего интернет-магазина

    Необходимо сделать ре дизайн уже действующего интернет-магазина на платформе magento http://event-cards.com/ Есть два варианта исполнения: 1. Покупка шаблона http://www.templatemonster.com/demo/52111.html + доработка его согласно ТЗ + установка на сайт 2. Сделать шаблон с нуля согласно ТЗ + установка ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Стриминг флеш-игр и приложений на устройства

    $3000

    Цель проекта: Получить клиент-серверное приложение, ориентированное на преобразование рендеринга swf файлов в видео-поток на устройства. iOS на первом этапе. То есть должна быть реализация и серверной и клиентской части. Клиентское приложение должно отсылать нажатия и другие ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить удобное оформления заказа на Magento

    $30

    Есть сайт http://otvertka.pro но там очень неудобное оформление заказа Нужно поставить готовый модуль удобного оформления заказа Думаю что такие есть. Написание с нуля думаю будет дорого хотя если уложитесь в бюджет то пишите Бюджет - до 2000 р ...

    Magento
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт отоброжения на сайте картинки результатов футбола с др сайта

    Необходим скрипт который бы отображал, автоматически обновляемую информацию. расписание коэффициенты с другого сайта....мой сайт ( http://12bets.ru/novosti-sporta/stavki-na-ligu-uefa-2014-2015-koeffitsienti/) на страничке есть картинка с расписанием которое должно автоматически обновляться.. кликая по расписанию и коэффициентам по картинке должен быть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад