Работа над сайтом доски объявлений

Есть ИМ на Опенкарт http://елка.net нужно: 1) Поставить любую фотогаллерею и вывести её заместь одного из пунктов в горизонтальном меню 2) нужно сделать оформление заказа как тут http://www.elki24.ru/forma-zakaza.html то-есть в 1 этап Пункт доставка убрать. У нас фиксированная доставка и ...