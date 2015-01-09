Доработка лендинг

выгрузить товары в яндекс-маркет. Там несколько попыток, первую мы не прошли. Файл для выгрузки готов, мне нужно объяснить процедуру, как происходитт проверка на яндексе и как добавлять/обновлять информацию. Вообще нет идей, сколько это может стоить. ...