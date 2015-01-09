Доработка лендинг

Дорогие программисты, дубль два спустя месяц (а воз и ныне там) - мне нужен человек, способный взяться и таки сделать работу: исправить ошибки за коллегой, который скрылся, пропал, в общем кинул давно (( имеется рабочий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно включить таймер на лендинге и настроить мультивалюту.
Исходники все есть.
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