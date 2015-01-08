Личный кабинет на RoR, 2-й этап

Веб-программированиеЗакрытнет заявок126 просмотров
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Добрый день!

Нужно доработать личный кабинет абонента оператора связи.

Встроить в сайт еще несколько самостоятельных страниц.

Общие трудозатраты ~30 часов на работу с сайтом.

Верстка на 95% заимствуется из готовых страниц, при необходимости подключим верстальщика.

СУБД Oracle, доступ к базе через ruby-oci8 и ruby-plsql.

Подробное техзадание и тестовую БД предоставлю.

Пишите стоимость (за час или за проект), сколько можете уделить времени.

За качество и скорость - премия.

9 лет назад
ukolovda
Уколов 
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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