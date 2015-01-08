Личный кабинет на RoR, 2-й этап

Нужно к магазину http://infoto.com.ua/other/cases-bags/case-logic-bpca-115k прикрутить вот этот плагин Colorbox (jQuery) http://www.jacklmoore.com/colorbox/ Сейчас изображения выводятся через него, но то ли версия старая, то ли код неправильно написан, но изображения не просматриваются как галерея. То есть, чтобы открыть ...