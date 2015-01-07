Подмена номера на сайте в зависимости от refferer

привет!

Оцените пожалуйста написание скрипта, который бы заменял номер телефона в зависимости от поля refferer и отдельно учет по сопровождаемой url utm-метке.

В случае , если условия никакие не срабатывают, то отображается номер по умолчанию.

Предполагается использовать на самописных cms, поэтому это должен быть универсальный модуль.

2 варианта цены:

1) с фиксированными в скрипте условиями и номерами.

2) с интерфейсом для редактирования этих данных (какой номер отображать при каких условиях)