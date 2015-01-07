Отправка открыток на сайте

Здравствуйте.

Необходимо сделать отправку открыток на сайте samtulana.ru как на сайте yandex.ru.

Условия:

Перейти на сайт yandex.ru, кликнуть по правой кнопке "Отправить открытку", появится всплывающее окно с возможностью отправки открыток. Необходимо сделать то же самое на сайте samtulana.ru, но без "правой" кнопки сбоку и без блока рекомендуемых открыток лева от открытки, а:

1. На главной странице samtulana.ru под разделом "ГАЛЕРЕЯ", т.е. кликая на картинку – она всплывает, нужно добавить внизу картинку слово "Написать", перевертыш при клике на слово "Написать", форму для заполнения для отправки. Саму форму всплывающей картинки на samtulana.ru менять не нужно.

2. В галерее www.samtulana.ru/gallery/. Принцип такой же, как и предыдущем пункте.

3. Во всех отдельных статьях в блоге www.samtulana.ru/blog/. Например, в статье www.samtulana.ru/8c2mp5a3... нажимая на картинку,чтобы она всплывала, как в Галерее и принцип остается таким же.

Письмо с ссылкой на поздравление должно быть как в yandex.ru. Ссылка внутри письма должна вести туда, откуда была отправлена открытка. Кликая на эту ссылку, пользователь переходит на сайт samtulana.ru с открытой открыткой с поздравлением на темной фоне страницы (как на yandex.ru). В форме "от кого" пользователь должен указать свой email и этот email должен быть указан в поле "от кого" в почте. Капчу можно не делать. Форма с поздравлением должна быть такой же в yandex, т.е. с перевертышем. Закрывая открытку пользователь должен оставаться та той странице, откуда она была отправлена.

Хорошо было бы, если бы исходники страниц самого сайта не были бы затронуты, а просто добавлены отдельные дополнительные файлы (например, js, ajax, jQuery и пр.).

Спасибо.