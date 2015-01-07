Сделать кнопку на html сайт для проигрывания музыки

Веб-программированиеЗавершен8 заявок152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

сделать кнопку (плей и пауза) на html сайт для проигрывания музыки.

HTML
9 лет назад
glam0ur
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
MSerj
33 годаМолдова
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Быстро и отлично! Спасибо большое!
Оплата в срок, всегда на связи, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • 2 задачи по wordpress

    Нужен знаток wordpress, который сможет: 1) вывести записи из определенной категории на странице, в нужном формате 2) вывести в сайдбаре полной записи список самых популярных статей из категории, к которой относится эта запись

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Эмбеддед код + управление им

    Нужно реализовать такое: 1. Мы отдаем html код для добавления на сайте-клиента, который отображает некое лого (сертификат) на сайте-клиенте. При клике на нем - дату выдачи, текущую дату и инфу о сертификате. 2. На своей стороне мы ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доделать дизайн для InstantCMS и пару модулей

    Начали делать сайт, теперь ищу нового, ответственного исполнителя, нужно закончить работу. ТЗ дизайн и верстка для http://oneinmoskow.com/ 0. Знакомства 1. Профиль 2. Фото 3. Форум 4. Магазин 5.Обьявления 6.Блоги 7.Комментарии 8. Клубы 9. Лента активности Отверстать и выполнить под дизайн сайта, как на примере http://dating.instantlab.ru/ Плачу ЯД или ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Найти и устранить причину роста нагрузки на сервер (сайт на WP)

    Здравствуйте! Необходима помощь в выявлении и устранении причин роста нагрузки на сервер в аккаунте хостинга. В конце декабря наблюдался резкий скачок нагрузки на CPU и MySQL (один день), после этого нагрузка на MySQL вернулась в норму, ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • HTML5 Canvas JavaScript - map & Админ проекта

    $100

    Добрый день Уважаемые фрилансеры. Ищу Администратора проекта и по совместительству программиста на JS (возможно чуточку php) Оплата Coding for Equity а точнее 5% от дохода проекта ежемесячно. проект игровой подробнее при личном общении. Сейчас стоит задача написать небольшую ...

    JavascriptHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта

    $30

    Добрый день, нужен человек для доработки сайта bagtoy.ru - Одна из проблем заключается в отображении информации о покупателе товара, т/е может придти заказ с пустым адресом или пустыми данными человека, который решил купить товар, но в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Парсить данные с одного ресурса и выкладывать их на другой.

    $50

    Нужна десктопная программа которая будет парсить данные вот с этой страницы (http://www.myfxbook.com/members/kernelx/musculepamm/1109042) и выкладывать их на различные форумы. Первоначально взят www.blogger.com, вот под него и необходимо сделать скрипт. В дальнейшем, если сработаемся и будет получаться, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Магазин на Opencart

    Нужно сделать интернет магазин на Opencart. Берем шаблон максимально удовлетворяющий требованиям и "допиливаем" его. Общая постановка задачи в Брифе. Стоимость и сроки по согласованию, предлагайте Ваши варианты.

    OpenCart
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тестирование сайта

    Здравствуйте. Нужна помощь по сайту. С первого раза не могу зайти на свой сайт www.bambino39.ru, попадаю на какой-то китайский поисковик. Требуется тестирование где происходит подмена.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад