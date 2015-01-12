Парсить данные с одного ресурса и выкладывать их на другой.

Нужна десктопная программа которая будет парсить данные вот с этой страницы (http://www.myfxbook.com/members/kernelx/musculepamm/1109042) и выкладывать их на различные форумы. Первоначально взят www.blogger.com, вот под него и необходимо сделать скрипт. В дальнейшем, если сработаемся и будет получаться, нужно будет скрипт интегрировать под сервисы: livejournal.com www.liveinternet.ru, mail.ru – в соц сеть мой мир, контакт и твиттер, возможно будут форумы. Детально о ТЗ в файле.

Обязательно: Форматирование текста должно присутствовать. Где жирный текст, там должен быть жирным, все отступы и пробелы должны присутствовать. (пример alpari-profit.blogspot.ru)

Нужен человек с которым будем постоянно на связи, если справитесь с этим заданием, будем скрипт расширять, дорабатывать, добавлять новые блоги, конечно не бесплатно