Парсить данные с одного ресурса и выкладывать их на другой.

$50
Веб-программированиеЗавершен7 заявок190 просмотров
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Нужна десктопная программа которая будет парсить данные вот с этой страницы (http://www.myfxbook.com/members/kernelx/musculepamm/1109042) и выкладывать их на различные форумы. Первоначально взят www.blogger.com, вот под него и необходимо сделать скрипт. В дальнейшем, если сработаемся и будет получаться, нужно будет скрипт интегрировать под сервисы: livejournal.com www.liveinternet.ru, mail.ru – в соц сеть мой мир, контакт и твиттер, возможно будут форумы. Детально о ТЗ в файле.

Обязательно: Форматирование текста должно присутствовать. Где жирный текст, там должен быть жирным, все отступы и пробелы должны присутствовать. (пример alpari-profit.blogspot.ru)

Нужен человек с которым будем постоянно на связи, если справитесь с этим заданием, будем скрипт расширять, дорабатывать, добавлять новые блоги, конечно не бесплатно

9 лет назад
xkernelx
Иван 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
neoVictor
Виктор 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
9 лет назад
$50
3 дня
Очень ответственный исполнитель, ТЗ было сложное, написать парсер и постер для blogger.com. Исполнитель справился в срок. Доплатил сверху за исполнительность и точность соблюдения ТЗ.
Все оплачено согласно цене проекта
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