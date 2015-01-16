Автомасштабирование страницы сайта под разрешение экрана

Веб-программированиеЗавершен3 заявки176 просмотров
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Сделать, чтоб страница сайта сжималась под размер экрана мобильного или планшета. По умолчанию iPhone Safari сжимает станицы чтобы вместить в экран, сразу при запуске сайт открывается "как надо" и занимает всю площадь экрана. Нужно сделать так, чтобы данная опция срабатывала во всех браузерах автоматически (не только в iPhone Safari) Страница сайта сверстана на 960.gs.

9 лет назад
elena-gz
Елена 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
o-mega
35 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Олег замечательный исполнитель. Он в течение нескольких минут определил проблему и решил ее. Только профессионал может так быстро и качественно решить вопрос. Я очень довольна сотрудничеством и искренне рекомендую его как отличного специалиста!
Всё хорошо.