Автомасштабирование страницы сайта под разрешение экрана

Сделать, чтоб страница сайта сжималась под размер экрана мобильного или планшета. По умолчанию iPhone Safari сжимает станицы чтобы вместить в экран, сразу при запуске сайт открывается "как надо" и занимает всю площадь экрана. Нужно сделать так, чтобы данная опция срабатывала во всех браузерах автоматически (не только в iPhone Safari) Страница сайта сверстана на 960.gs.