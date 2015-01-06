Есть рабочий сайт http://kraske.net/ и появились проблемы в chrome Версия 39.0.2171.95 m , при нажатии на услуги не открывается менюшка с услугами . И похожие проблемы в http://kraske.net/portfolio . Ну это все нужно вылечить , жду ...
Почистить два сайта (два языка один сайт) от вируса (джумла)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть два сайта на джумла 1.5 это две версии одного сайта на разных языках, заражены оба причем в ие сайт выдает пхп ошибку в нормальных браузерах работает, заглянули что там за ошибка а там файлы заражены
задача отчистить от вируса, восстановить работоспособность в ие
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