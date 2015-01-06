Почистить два сайта (два языка один сайт) от вируса (джумла)

есть два сайта на джумла 1.5 это две версии одного сайта на разных языках, заражены оба причем в ие сайт выдает пхп ошибку в нормальных браузерах работает, заглянули что там за ошибка а там файлы заражены

задача отчистить от вируса, восстановить работоспособность в ие