Почистить два сайта (два языка один сайт) от вируса (джумла)

$40
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок201 просмотр
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есть два сайта на джумла 1.5 это две версии одного сайта на разных языках, заражены оба причем в ие сайт выдает пхп ошибку в нормальных браузерах работает, заглянули что там за ошибка а там файлы заражены

задача отчистить от вируса, восстановить работоспособность в ие

9 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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