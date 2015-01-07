2 задачи по wordpress

Нужен простой способ узнавать пароли пользователей которые зарегистрированы у меня на форму xenforo, нужно для того что бы понять как смогли получить доступ к некоторым аккаунтам пользователей, полагаем что с форума конкурента админ получил пароли ...
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Нужен знаток wordpress, который сможет:
1) вывести записи из определенной категории на странице, в нужном формате
2) вывести в сайдбаре полной записи список самых популярных статей из категории, к которой относится эта запись
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