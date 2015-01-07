2 задачи по wordpress

Нужна десктопная программа которая будет парсить данные вот с этой страницы (http://www.myfxbook.com/members/kernelx/musculepamm/1109042) и выкладывать их на различные форумы. Первоначально взят www.blogger.com, вот под него и необходимо сделать скрипт. В дальнейшем, если сработаемся и будет получаться, ...