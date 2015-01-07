Парсер сайтов на WordPress

Всем привет.

Ищу специалиста, уверенного владеющего PHP (в идеале – Ruby), для написания приложения с веб-частью.

Если вы считаете, что пишете грязный код, прошу не отвлекать меня своей заявкой.

Суть приложения: собирать по расписанию данные с сайтов из базы данных приложения.

Обрабатывать контент, скачивать ZIP/RAR архивы, перепаковывать и заливать на другой сервис.

ТЗ первой версии во вложении.

Кандидатов прошу приложить в заявке часть кода (которым вы гордитесь и не стыдно показать) на любом из двух языков, загруженного на pastebin.com или gist.github.com, по нему буду оценивать ваши возможности.

Проект на 2-3 недели, изначально нужен работающий прототип, дальше будем дорабатывать.

Фреймворки и прочие штуки (на ваш выбор):

– PHP, Laravel, Twitter Bootstrap 3, MySQL/PostgreSQL/SQLite

– Ruby, Rails/Sinatra, Twitter Bootstrap 3, база данных любая на выбор

Трекать работу/таски будем через Redmine + код пушим в репозиторий на Bitbucket.