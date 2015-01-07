Парсер сайтов на WordPress

сделать кнопку (плей и пауза) на html сайт для проигрывания музыки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Ищу специалиста, уверенного владеющего PHP (в идеале – Ruby), для написания приложения с веб-частью.
Если вы считаете, что пишете грязный код, прошу не отвлекать меня своей заявкой.
Суть приложения: собирать по расписанию данные с сайтов из базы данных приложения.
Обрабатывать контент, скачивать ZIP/RAR архивы, перепаковывать и заливать на другой сервис.
ТЗ первой версии во вложении.
Кандидатов прошу приложить в заявке часть кода (которым вы гордитесь и не стыдно показать) на любом из двух языков, загруженного на pastebin.com или gist.github.com, по нему буду оценивать ваши возможности.
Проект на 2-3 недели, изначально нужен работающий прототип, дальше будем дорабатывать.
Фреймворки и прочие штуки (на ваш выбор):
– PHP, Laravel, Twitter Bootstrap 3, MySQL/PostgreSQL/SQLite
– Ruby, Rails/Sinatra, Twitter Bootstrap 3, база данных любая на выбор
Трекать работу/таски будем через Redmine + код пушим в репозиторий на Bitbucket.
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