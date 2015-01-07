Найти уязвимость в форуме

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно проверить защищенность интернет-форума и обнаружить в нем уязвимость, позволяющую получить административный доступ.

Для этого задания требуется специалист по безопасности.

9 лет назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)