Найти уязвимость в форуме

Всем привет. Ищу специалиста, уверенного владеющего PHP (в идеале – Ruby), для написания приложения с веб-частью. Если вы считаете, что пишете грязный код, прошу не отвлекать меня своей заявкой. Суть приложения: собирать по расписанию данные с сайтов из базы ...