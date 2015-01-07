Найти уязвимость в форуме

Всем привет. Ищу специалиста, уверенного владеющего PHP (в идеале – Ruby), для написания приложения с веб-частью. Если вы считаете, что пишете грязный код, прошу не отвлекать меня своей заявкой. Суть приложения: собирать по расписанию данные с сайтов из базы ...
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Нужно проверить защищенность интернет-форума и обнаружить в нем уязвимость, позволяющую получить административный доступ.
Для этого задания требуется специалист по безопасности.
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