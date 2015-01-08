Инструментарий для работы с заявками и их хранение

Что есть сейчас:

1. Формы на WordPress-сайте ("Заявка №1" и "Заявка №2"), которые при заполнении с помощью плагина собственной разработки формируют Excel-файлы и высылаются на почту.

2. Результирующий excel-файл, который наполняется данными из этих заявок, корректируется при необходимости. На основе этого файла формируются несколько документов для отправки клиентам.

Что хотелось бы получить:

1. Клиентский фронт-энд остается в том же виде (как минимум - внешне) - форма заявок на сайте.

2. Нужно написать администраторскую часть для хранения заявок и работы с ними. Основные моменты - формирование результирующей заявки при совпадении номеров Заявки№1 и Заявки №2, на основе результирующей заявки формирование .pdf файла договора и т.д.

3. Работа с админ-частью - через веб-интерфейс.

Я понимаю, что точное предложение с ценой и сроками - озвучить вряд ли выйдет на основе этой информации. С потенциально заинтересовавшими исполнителями - готов общаться более подробно, отвечать на вопросы и т.д. ТЗ полноценного пока нет, но понимание того, что нужно получить на выходе - имеется.

Хотелось бы в заявке увидеть вопросы, которые позволят вам понять суть проекта и назвать стоимость и сроки; на чем планируете реализовать; примерную цену работы (можно вилку, в зависимости от каких-либо факторов).

Спасибо.