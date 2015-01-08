Инструментарий для работы с заявками и их хранение

Требуется PHP программист для поддержки и развития сайта сам сайт разрабатывался на CodeIgniter в целом проект следовал типичным практикам разработки на MVC фреймверках, то есть больших трудностей с кодом возникнуть не должно Что надо знать: • знание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что есть сейчас:
1. Формы на WordPress-сайте ("Заявка №1" и "Заявка №2"), которые при заполнении с помощью плагина собственной разработки формируют Excel-файлы и высылаются на почту.
2. Результирующий excel-файл, который наполняется данными из этих заявок, корректируется при необходимости. На основе этого файла формируются несколько документов для отправки клиентам.
Что хотелось бы получить:
1. Клиентский фронт-энд остается в том же виде (как минимум - внешне) - форма заявок на сайте.
2. Нужно написать администраторскую часть для хранения заявок и работы с ними. Основные моменты - формирование результирующей заявки при совпадении номеров Заявки№1 и Заявки №2, на основе результирующей заявки формирование .pdf файла договора и т.д.
3. Работа с админ-частью - через веб-интерфейс.
Я понимаю, что точное предложение с ценой и сроками - озвучить вряд ли выйдет на основе этой информации. С потенциально заинтересовавшими исполнителями - готов общаться более подробно, отвечать на вопросы и т.д. ТЗ полноценного пока нет, но понимание того, что нужно получить на выходе - имеется.
Хотелось бы в заявке увидеть вопросы, которые позволят вам понять суть проекта и назвать стоимость и сроки; на чем планируете реализовать; примерную цену работы (можно вилку, в зависимости от каких-либо факторов).
Спасибо.
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