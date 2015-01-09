Всем привет. Ищу специалиста, уверенного владеющего PHP (в идеале – Ruby), для написания приложения с веб-частью. Если вы считаете, что пишете грязный код, прошу не отвлекать меня своей заявкой. Суть приложения: собирать по расписанию данные с сайтов из базы ...
Прикрутить на Opencart плагин изображений Lightbox (jQuery)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно к магазину http://infoto.com.ua/other/cases-bags/case-logic-bpca-115k
прикрутить вот этот плагин Colorbox (jQuery) http://www.jacklmoore.com/colorbox/
Сейчас изображения выводятся через него, но то ли версия старая, то ли код неправильно написан, но изображения не просматриваются как галерея. То есть, чтобы открыть следующее, нужно закрыть текущее.
Нужно чтобы они выводились как тут http://www.jacklmoore.com/colorbox/example1/ - пример Elastic Transition.
Также нужно убрать всплывание изображения справа при наведении, кнопку zoom и чтобы развернутые изображения открывались при щелчке на одну из миниатюр, что под главным изображением.
И еще нужно будет написать, какие изменения вы вносили, если мне еще раз понадобится сделать такое же подключение с другим шаблоном.
Оплата - на вебмани или Приват. Работа не сложная и не срочная, пишите в заявке ваши цены.
Цену лучше пишите в гривнах, чтобы не было путаницы с курсом. По НБУ он сегодня 16.36 грн.
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