Прикрутить на Opencart плагин изображений Lightbox (jQuery)

Веб-программированиеЗавершен3 заявки254 просмотра
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Нужно к магазину http://infoto.com.ua/other/cases-bags/case-logic-bpca-115k

прикрутить вот этот плагин Colorbox (jQuery) http://www.jacklmoore.com/colorbox/

Сейчас изображения выводятся через него, но то ли версия старая, то ли код неправильно написан, но изображения не просматриваются как галерея. То есть, чтобы открыть следующее, нужно закрыть текущее.

Нужно чтобы они выводились как тут http://www.jacklmoore.com/colorbox/example1/ - пример Elastic Transition.

Также нужно убрать всплывание изображения справа при наведении, кнопку zoom и чтобы развернутые изображения открывались при щелчке на одну из миниатюр, что под главным изображением.

И еще нужно будет написать, какие изменения вы вносили, если мне еще раз понадобится сделать такое же подключение с другим шаблоном.

Оплата - на вебмани или Приват. Работа не сложная и не срочная, пишите в заявке ваши цены.

Цену лучше пишите в гривнах, чтобы не было путаницы с курсом. По НБУ он сегодня 16.36 грн.

OpenCartjQuery
9 лет назад
Incensus
Дмитрий 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Vardamir
Иван 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
Мне доводилось и ранее заказывать на этом сайте, но с Иваном работать очень приятно - все очень быстро по срокам и вполне недорого. Возможно, что другие берут больше потому, что делают долго, но у Ивана все бысто.
Очень доволен сотрудничеством с Дмитрием. Всю нужную информацию получил в кратчайшие сроки. Чётко поставлены задачи и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.