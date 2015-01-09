Прикрутить на Opencart плагин изображений Lightbox (jQuery)

Нужно к магазину http://infoto.com.ua/other/cases-bags/case-logic-bpca-115k

прикрутить вот этот плагин Colorbox (jQuery) http://www.jacklmoore.com/colorbox/

Сейчас изображения выводятся через него, но то ли версия старая, то ли код неправильно написан, но изображения не просматриваются как галерея. То есть, чтобы открыть следующее, нужно закрыть текущее.

Нужно чтобы они выводились как тут http://www.jacklmoore.com/colorbox/example1/ - пример Elastic Transition.

Также нужно убрать всплывание изображения справа при наведении, кнопку zoom и чтобы развернутые изображения открывались при щелчке на одну из миниатюр, что под главным изображением.

И еще нужно будет написать, какие изменения вы вносили, если мне еще раз понадобится сделать такое же подключение с другим шаблоном.

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Цену лучше пишите в гривнах, чтобы не было путаницы с курсом. По НБУ он сегодня 16.36 грн.