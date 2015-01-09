Имею больше 6-ти лет опыта в Web - разработке. Разрабатывал проекты как в команде, так и сам.

Занимаюсь преимущественно разработкой бекенда сайтов, порталов и интернет-магазинов от проектирования архитектуры до реализации. Так же принимал участие в реализации фронтенда (Javascript, jQuery и немного верстки)

Уверенно себя чувствую в OOP, но нет предела совершенству, так что всеми силами стараюсь дальше развиваться в этом направлении.

Много времени работал с чужим кодом, так что к нему отношусь без предвзятости и с пониманием.

Некоторые мои работы можете посмотреть в портфолио

Услуги:

Разработка сайтов, интернет-магазинов, порталов

Автоматизация обмена данными в интернет-магазинах

Написание парсеров / граберов

Поддержка уже существующих проектов

Webmoney, Privat24

Навыки:

Языки программирования и технологии:

OOP/OOA/OOD

PHP

SQL

JavaScript

AJAX,JSON, XML

REST, SOAP

UML

PHPUnit

Google AdWords API

CMS:

ShopScript

Opencart

Фреймворки:

PHPUnit

Kohana

CodeIgniter

Sapphire

Phalcon

Symphony 1.4

СУБД:

MySQL

Системы контроля версий: