Vardamir

Иван Vardamir

 
37 летУкраина/Ровно
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Имею больше 6-ти лет опыта в Web - разработке. Разрабатывал проекты как в команде, так и сам.

Занимаюсь преимущественно разработкой бекенда сайтов, порталов и интернет-магазинов от проектирования архитектуры до реализации. Так же принимал участие в реализации фронтенда (Javascript, jQuery и немного верстки)

Уверенно себя чувствую в OOP, но нет предела совершенству, так что всеми силами стараюсь дальше развиваться в этом направлении.

Много времени работал с чужим кодом, так что к нему отношусь без предвзятости и с пониманием.

Некоторые мои работы можете посмотреть в портфолио

Услуги:

  • Разработка сайтов,  интернет-магазинов, порталов
  • Автоматизация обмена данными в интернет-магазинах
  • Написание парсеров / граберов
  • Поддержка уже существующих проектов
Оплата: Webmoney, Privat24

Навыки:

Языки программирования и технологии:

  • OOP/OOA/OOD
  • PHP
  • SQL
  • JavaScript
  • AJAX,JSON, XML
  • REST, SOAP
  • UML
  • PHPUnit
  • Google AdWords API
CMS: 

  • ShopScript
  • Opencart
Фреймворки:

  • PHPUnit
  • Kohana
  • CodeIgniter
  • Sapphire
  • Phalcon
  • Symphony 1.4
СУБД:

  • MySQL
Системы контроля версий: 

  • SVN, Git
PHPJavascriptOpenCartMySQLjQueryAjaxRESTGitCodeIgniterGoogle AdsSQL
Отзывы заказчиков
vasjaleff
Василий 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$75
10 баллов
9 лет назад
Внести изменения в корзину на сайте.
Долго мучились с корзиной на своем сайте автозапчастей - обращались к многим програмистам - вопрос не решался. Обратился к Ивану - корзина стала работать на порядок лучше. Много он поработал с кодом - парень разбирается в програмировании. Я далек от технических изысков, но корзину он на нашем сайте сделал круто - в этом мы уверены с партнерами. Можете попробовать - http://vinkod.com.ua До этого был вообще ужос :)
Очень доволен сотрудничеством с Василием! Четко поставил задачу, оплатил как договаривались, даже раньше. Благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв
Incensus
Дмитрий 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Прикрутить на Opencart плагин изображений Lightbox (jQuery)
Мне доводилось и ранее заказывать на этом сайте, но с Иваном работать очень приятно - все очень быстро по срокам и вполне недорого. Возможно, что другие берут больше потому, что делают долго, но у Ивана все бысто.
Очень доволен сотрудничеством с Дмитрием. Всю нужную информацию получил в кратчайшие сроки. Чётко поставлены задачи и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
$10/час
от $50от 1 дня
#761
Интернет-магазины
1 отзыв
от $550
от 14 дней
#257