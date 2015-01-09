Имею больше 6-ти лет опыта в Web - разработке. Разрабатывал проекты как в команде, так и сам.
Занимаюсь преимущественно разработкой бекенда сайтов, порталов и интернет-магазинов от проектирования архитектуры до реализации. Так же принимал участие в реализации фронтенда (Javascript, jQuery и немного верстки)
Уверенно себя чувствую в OOP, но нет предела совершенству, так что всеми силами стараюсь дальше развиваться в этом направлении.
Много времени работал с чужим кодом, так что к нему отношусь без предвзятости и с пониманием.
Некоторые мои работы можете посмотреть в портфолио
Услуги:
- Разработка сайтов, интернет-магазинов, порталов
- Автоматизация обмена данными в интернет-магазинах
- Написание парсеров / граберов
- Поддержка уже существующих проектов
Навыки:
Языки программирования и технологии:
- OOP/OOA/OOD
- PHP
- SQL
- JavaScript
- AJAX,JSON, XML
- REST, SOAP
- UML
- PHPUnit
- Google AdWords API
- ShopScript
- Opencart
- PHPUnit
- Kohana
- CodeIgniter
- Sapphire
- Phalcon
- Symphony 1.4
- MySQL
- SVN, Git
Портфолио
- Сайт-каталог авто-запчастей232 просмотра
- Интернет-магазин сумок из Италии179 просмотров
- Интернет-магазин по разборке авто160 просмотров
- Сайт по продаже недвижимости на острове Тенерифе163 просмотра
- Сайт по продаже недвижимости в Берлине133 просмотра
- Доска объявлений для издательского дома "ОГО"149 просмотров
Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
9 лет назад
Долго мучились с корзиной на своем сайте автозапчастей - обращались к многим програмистам - вопрос не решался. Обратился к Ивану - корзина стала работать на порядок лучше. Много он поработал с кодом - парень разбирается в програмировании. Я далек от технических изысков, но корзину он на нашем сайте сделал круто - в этом мы уверены с партнерами. Можете попробовать - http://vinkod.com.ua До этого был вообще ужос :)
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Василием! Четко поставил задачу, оплатил как договаривались, даже раньше. Благодарю за сотрудничество!
$3
10 баллов
9 лет назад
Мне доводилось и ранее заказывать на этом сайте, но с Иваном работать очень приятно - все очень быстро по срокам и вполне недорого. Возможно, что другие берут больше потому, что делают долго, но у Ивана все бысто.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Дмитрием. Всю нужную информацию получил в кратчайшие сроки. Чётко поставлены задачи и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Веб-программирование
2 отзыва
$10/час
от $50от 1 дня
#761
Интернет-магазины
1 отзыв
от $550
от 14 дней
#257