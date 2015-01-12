Всем привет. Ищу специалиста, уверенного владеющего PHP (в идеале – Ruby), для написания приложения с веб-частью. Если вы считаете, что пишете грязный код, прошу не отвлекать меня своей заявкой. Суть приложения: собирать по расписанию данные с сайтов из базы ...
Создать web страницу и скрипт для отображения данных из БД MySql
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать простенькую веб страницу и соответствующий скрипт:
1. Шапка: Разместить логотип (есть) и контакты (телефоны,e-mail)
2. Тело:
1 поле для ввода номера заказа, второе поле рядом для ввода года и третье для ввода парольной фразы.
Две кнопки: 1 - Состояние оплаты по счету, 2 - Состояние ремонта
По нажатию на кнопку 1 выводится результат из таблицы 1 (Оплачен/не оплачен)
По нажатию на кнопку 2 выводится результат из таблицы 1 (Готов/не готов) и из таблицы 2 (Номенклатура/Кол/Цена/Сумма) и Итого.
В случае, если результат - не готов/не оплачен под результатом должно появится Текст: Уведомить о готовности на e-mail или SMS и поле ввода значение. При нажатии на кнопку уведомить производится запись в таблицу 3 (номер/год, тип уведомления, введенное значение)
В таблицу 4 заполняется лог обращений к странице: IP, правильность ввода номера заказа/парольной фразы, сост. оплаты или сост. ремонта.
Ввод данных и вывод результатов происходит на одной странице.
БД на MySQL.
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