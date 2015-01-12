Создать web страницу и скрипт для отображения данных из БД MySql

Нужно сверстать простенькую веб страницу и соответствующий скрипт:

1. Шапка: Разместить логотип (есть) и контакты (телефоны,e-mail)

2. Тело:

1 поле для ввода номера заказа, второе поле рядом для ввода года и третье для ввода парольной фразы.

Две кнопки: 1 - Состояние оплаты по счету, 2 - Состояние ремонта

По нажатию на кнопку 1 выводится результат из таблицы 1 (Оплачен/не оплачен)

По нажатию на кнопку 2 выводится результат из таблицы 1 (Готов/не готов) и из таблицы 2 (Номенклатура/Кол/Цена/Сумма) и Итого.

В случае, если результат - не готов/не оплачен под результатом должно появится Текст: Уведомить о готовности на e-mail или SMS и поле ввода значение. При нажатии на кнопку уведомить производится запись в таблицу 3 (номер/год, тип уведомления, введенное значение)

В таблицу 4 заполняется лог обращений к странице: IP, правильность ввода номера заказа/парольной фразы, сост. оплаты или сост. ремонта.

Ввод данных и вывод результатов происходит на одной странице.

БД на MySQL.