Поправить парсер

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок150 просмотров
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После ввода каптчи на сайте перестал работать парсер, необходимо поправить.

Парсер берет код сессия с стороннего сайта.

Парсер в php.

9 лет назад
vika-kachala
Виктория 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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