konkustador

Александр konkustador

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Мы опытная команда программистов которая занимается Web-разработкой. Мы выполняем проекты с использованием Larave, Wordpress, Php, Mysql, MongoDB, HTML, JS, CSS, Jqure

Отзывы заказчиков

F_U
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Парсинг инфо с сайта + импорт в ВП шаб + доработка ВП шаба.
JavaScriptWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ValcoTrade
Дмитрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Сделать фильтры на сайт EliteGems.ru (Wordpress)
WordPress
5
Оплата пришла быстро, рекомендую.
Ответный отзыв
rozmarin
Роман 
43 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Видеофон для сайта
Работа выполнена быстро и качественно, все просьбы и правки были внесены оперативно. Отличный исполнитель. Рекомендую.
Оплата пришла быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Правки в шаблоне WordPress
WordPress
Александр быстро реализовал все необходимое.
Рекомендую, хороший заказчик.
Ответный отзыв
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$18
10 баллов
10 лет назад
Спарсить страницы
Александр быстро скопировал нужные мне сайты. Рекомендую к сотрудничеству, да и сам буду обращаться)
Приятно было сотрудничать с Виктором. Оплата пришла быстро. Рекомендую !
Ответный отзыв
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Веб-программирование
5 отзывов
$8/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга