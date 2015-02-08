Мы опытная команда программистов которая занимается Web-разработкой. Мы выполняем проекты с использованием Larave, Wordpress, Php, Mysql, MongoDB, HTML, JS, CSS, Jqure
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
8 лет назад
JavaScriptWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Оплата пришла быстро, рекомендую.
$15
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно, все просьбы и правки были внесены оперативно. Отличный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
Оплата пришла быстро. Рекомендую.
$30
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Александр быстро реализовал все необходимое.
Ответный отзыв
Рекомендую, хороший заказчик.
$18
10 баллов
10 лет назад
Александр быстро скопировал нужные мне сайты. Рекомендую к сотрудничеству, да и сам буду обращаться)
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать с Виктором. Оплата пришла быстро. Рекомендую !
Веб-программирование
5 отзывов
$8/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга