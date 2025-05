Парсинг инфо с сайта + импорт в ВП шаб + доработка ВП шаба.

Парсим с этог сайта:

http://www.boattrader.com/listing/2014-mb-sports-f22-tomcat-706460

Нужно парсить, полное описание, цены, место нахождение яхты, фотки, год выпуска

We found 154459 listings - 155к записей

Задача:

1. Спарсить с представленного сайта все данные + фото.

2. Берем мой готовый шаб с themeforest.com на WP, добавляем всю инфу туда.

3. Формируем структуру страниц как описано ниже".

*** Нужен еще поп ап, если человек находится на сайте более 40 сек, вслывает и предлогает оставть номер и его вопрос, чтобы мы связались с человеком и дали ему всю инфу о товаре.

ВП шаблон в уже есть в наличии.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Главная:

http://motors.stylemixthemes.com/boats/inventory/

Шапка:

Убираем выпадалку с языками, на ее место двигаем рабоче время.

Убираем соц сети

Убираем кнопку Sing UP и | Log In оставляем

+++

В меню оставляем пункты:

Home, Inventory, Sell your boat, News, About us, Contact us ||| Compare и значек корзины убираем.

+++

JS слайдер оставялем.

+++

Строчку с выбором типа судна оставляем

Boat

Canoe

...

Должны переводить на нужную категорию

+++

+++

+++

Body:

FEATURED BOATS

делаем 2 строчки по 4,чтобы получилось тотал 8

под название и ценой вместо описание пишем Location из объявленимя, например ( Stowe, VT)

+++

синюю линию с

3,796

Total Length of Boats Sold Since 2009

2

Locations with Easy Access off the Deep Water Channel

12,000

sq. ft. Showroom loaded with New & Used Boats

23

Number of Licensed Yachting Professionals

убираем.

+++

WHAT WE OFFER

урезаем до 1 сточки с 1 тремя пунктами

+++

BOAT SALES, SERVICE & RENTALS

оставляем, но вместо видео, будет картинка

+++

OUR HAPPY CLIENTS

оставляем полностью

+++

LATEST NEWS

убираем

Footer:

Убираем соц сети

Latest Blog posts

делаем, чтобы отображались 4 новости из блога, колонки, по 2 новости,

Photo Gallery

убираем

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Inventory

http://motors.stylemixthemes.com/boats/inventory/?view_type=grid

Выбираем стиль Grid

Извозможности сортировки оставляем:

Condition

Max Year

Max Price

На странице, показываем сразу 12 лодок, возможность показывать 9 убираем.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Станица просмотра лодки:

http://motors.stylemixthemes.com/boats/listings/alison-premium/#1468307150472-ceb2b0d5-3713

Справа в углу кнопку Schedule a Showing переменовываем в Request For Quote

финансовый калькулятор убираем.

картинку с яхтой убираем.

Подблоком справа, добавялем 4 блока: More Boats You Might Like

где находятся объявления с похожей ценой +-5к

+++

Под фото яхты остаялем год и Location, кругую кнопку убираем тоже.

В описании должны быть спарсеные данные с сайта.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

News:

http://motors.stylemixthemes.com/boats/blog/?sidebar-position=none

убирам надписб комментс под каждой новостью.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Страница с новостью:

http://motors.stylemixthemes.com/boats/motors-rocks/

Убираем:

Posted by: admin

No Comments

Убираем возможость коментировать,

+++ Остальные страницы не трогаем.