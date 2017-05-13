Добрый день. Есть готовый сверстанный шаблон на html 3х страниц. Нужно перенести на CMS Wordpress и установить 3 плагины. Страницы: 1. Главная 2. Категория 3. Страница записи ...
Парсинг инфо с сайта + импорт в ВП шаб + доработка ВП шаба.
Парсим с этог сайта:
http://www.boattrader.com/listing/2014-mb-sports-f22-tomcat-706460
Нужно парсить, полное описание, цены, место нахождение яхты, фотки, год выпуска
We found 154459 listings - 155к записей
Задача:
1. Спарсить с представленного сайта все данные + фото.
2. Берем мой готовый шаб с themeforest.com на WP, добавляем всю инфу туда.
3. Формируем структуру страниц как описано ниже".
*** Нужен еще поп ап, если человек находится на сайте более 40 сек, вслывает и предлогает оставть номер и его вопрос, чтобы мы связались с человеком и дали ему всю инфу о товаре.
ВП шаблон в уже есть в наличии.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Главная:
http://motors.stylemixthemes.com/boats/inventory/
Шапка:
Убираем выпадалку с языками, на ее место двигаем рабоче время.
Убираем соц сети
Убираем кнопку Sing UP и | Log In оставляем
+++
В меню оставляем пункты:
Home, Inventory, Sell your boat, News, About us, Contact us ||| Compare и значек корзины убираем.
+++
JS слайдер оставялем.
+++
Строчку с выбором типа судна оставляем
Boat
Canoe
...
Должны переводить на нужную категорию
+++
+++
+++
Body:
FEATURED BOATS
делаем 2 строчки по 4,чтобы получилось тотал 8
под название и ценой вместо описание пишем Location из объявленимя, например ( Stowe, VT)
+++
синюю линию с
3,796
Total Length of Boats Sold Since 2009
2
Locations with Easy Access off the Deep Water Channel
12,000
sq. ft. Showroom loaded with New & Used Boats
23
Number of Licensed Yachting Professionals
убираем.
+++
WHAT WE OFFER
урезаем до 1 сточки с 1 тремя пунктами
+++
BOAT SALES, SERVICE & RENTALS
оставляем, но вместо видео, будет картинка
+++
OUR HAPPY CLIENTS
оставляем полностью
+++
LATEST NEWS
убираем
Footer:
Убираем соц сети
Latest Blog posts
делаем, чтобы отображались 4 новости из блога, колонки, по 2 новости,
Photo Gallery
убираем
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Inventory
http://motors.stylemixthemes.com/boats/inventory/?view_type=grid
Выбираем стиль Grid
Извозможности сортировки оставляем:
Condition
Max Year
Max Price
На странице, показываем сразу 12 лодок, возможность показывать 9 убираем.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Станица просмотра лодки:
http://motors.stylemixthemes.com/boats/listings/alison-premium/#1468307150472-ceb2b0d5-3713
Справа в углу кнопку Schedule a Showing переменовываем в Request For Quote
финансовый калькулятор убираем.
картинку с яхтой убираем.
Подблоком справа, добавялем 4 блока: More Boats You Might Like
где находятся объявления с похожей ценой +-5к
+++
Под фото яхты остаялем год и Location, кругую кнопку убираем тоже.
В описании должны быть спарсеные данные с сайта.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
News:
http://motors.stylemixthemes.com/boats/blog/?sidebar-position=none
убирам надписб комментс под каждой новостью.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Страница с новостью:
http://motors.stylemixthemes.com/boats/motors-rocks/
Убираем:
Posted by: admin
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Убираем возможость коментировать,
+++ Остальные страницы не трогаем.
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