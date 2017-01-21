Скопировать сайт

Доброе время суток! Задача (есть лендинг написан на html), его нужно перенести на wordpress шаблон - http://preview.themeforest.net/item/jupiter-multipurpose-responsive-theme/full_screen_preview/5177775?_ga=1.116762630.1248736334.1471814427 Шаблон уже куплен! Задача, чтобы сайт был в ...