Скопировать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок157 просмотров

Нужно скопировать сайт со всем содержимым на WP. Задание в прикреплённом файле.

WordPress
8 лет назад
pollloid
Юрий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров