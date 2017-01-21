Доработка лендинга на WordPress

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Сайт на  WordPress (сразу оговорюсь, порядок блоков и меню, можем с вами поменять): www.lestnica-cottage.ru 

Обязательное требования:  все интеграции должны корректно адаптивными. 

1.     В слайдере заголовок можно уменьшить надпись на 2-3 пт, и избавиться от тега h1 в слайдере, заменив на класс. 

2.     В шапку нужно как-то добавить телефон: +7(927)928-71-65(сделать его кликабельным, т.е. для набора номера) Чтобы ему не было совсем 

одиноко, можно добавить надпись : «Изготовление деревянных лестниц на заказ в 

Уфе» 

3.     В шапку (рядом с телефоном) желательно добавитькнопку вызова формы и прикрутить компонент обратного звонка, аналогично lestnica02.ru/ 

4.     Заголовки блоков сейчас выделены тегом h2, его нужно заменить тегом h3 и уменьшить шрифт на 2 пт, можно убрать подчеркивание или стилизовать по вашему усмотрению. 

5.     Немного можно сократить вертикальные паддинги между блоками (процентов на 20%) 

6.     Текст в блоке «Преимущества» растянуть по ширине аналогично другим блокам: joxi.ru/n2YBaZZtPDLZA6 

7.     Нужен адаптивный компонент «Виды лестниц»,аналогичный такому: joxi.ru/8234xzzHLpNOAO.Ви... лестниц у нас 7 шт. Верхний ряд 4 шт, нижний 3 по центру (в скором времени появится 8 картинка, но пока ее нет). Превьюшки, квадратные (с обрезкой) примерно 220 х 220, большую картинку можно увидеть при нажатии (окно на 

фансибоксе, можно с описанием). Наименование и цена лестницы, (пример: Классические лестницы Цена: от 70 000р. 

8.     Наши работы: сделать селективно, табами, как сейчас, но нужно добавить фото, формат превью, см. как в типах лестниц. 

9.     Нужен блок с иконками «наши преимущества» на белом фоне: иконка и подпись к ней. Количество иконок:  8-10 (можно попробовать по 5 шт в ряд, или как будет правильнее для адаптации. Формат загружаемого файла: изображение. 

10.  Добавить между блоками новый блок: отправить заявку, типа этого joxi.ru/krD4ljjHY9R5rp (или просто кнопку обратного звонка) 

11.  Услуги: Это будет 4 картинки с подписью (название услуги – оно может содержать до 4 слов). (картинка без увеличения, просто квадрат). 

12.  От вас рекомендации по повышению безопасности сайта 

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ: 

 

    Ваш профессионализм и отличное знание движка и верстки аккуратность, ответственность и четкое понимание вопроса 

    Опыт адаптивной верстки 

    Эстетическая грамотность 

    Чувство стиля: я не ставлю жестких рамок и границ по визуальному оформлению (их нет), если Вы поддерживаете эстетическую преемственность стилю сайта 

Я всегда прислушиваюсь к профессиональному мнению, готов следовать вашим рекомендациям. 

WordPress
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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