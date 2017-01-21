Доработка лендинга на WordPress

Сайт на WordPress (сразу оговорюсь, порядок блоков и меню, можем с вами поменять): www.lestnica-cottage.ru

Обязательное требования: все интеграции должны корректно адаптивными.

1. В слайдере заголовок можно уменьшить надпись на 2-3 пт, и избавиться от тега h1 в слайдере, заменив на класс.

2. В шапку нужно как-то добавить телефон: +7(927)928-71-65(сделать его кликабельным, т.е. для набора номера) Чтобы ему не было совсем

одиноко, можно добавить надпись : «Изготовление деревянных лестниц на заказ в

Уфе»

3. В шапку (рядом с телефоном) желательно добавитькнопку вызова формы и прикрутить компонент обратного звонка, аналогично lestnica02.ru/

4. Заголовки блоков сейчас выделены тегом h2, его нужно заменить тегом h3 и уменьшить шрифт на 2 пт, можно убрать подчеркивание или стилизовать по вашему усмотрению.

5. Немного можно сократить вертикальные паддинги между блоками (процентов на 20%)

6. Текст в блоке «Преимущества» растянуть по ширине аналогично другим блокам: joxi.ru/n2YBaZZtPDLZA6

7. Нужен адаптивный компонент «Виды лестниц»,аналогичный такому: joxi.ru/8234xzzHLpNOAO.Ви... лестниц у нас 7 шт. Верхний ряд 4 шт, нижний 3 по центру (в скором времени появится 8 картинка, но пока ее нет). Превьюшки, квадратные (с обрезкой) примерно 220 х 220, большую картинку можно увидеть при нажатии (окно на

фансибоксе, можно с описанием). Наименование и цена лестницы, (пример: Классические лестницы Цена: от 70 000р.

8. Наши работы: сделать селективно, табами, как сейчас, но нужно добавить фото, формат превью, см. как в типах лестниц.

9. Нужен блок с иконками «наши преимущества» на белом фоне: иконка и подпись к ней. Количество иконок: 8-10 (можно попробовать по 5 шт в ряд, или как будет правильнее для адаптации. Формат загружаемого файла: изображение.

10. Добавить между блоками новый блок: отправить заявку, типа этого joxi.ru/krD4ljjHY9R5rp (или просто кнопку обратного звонка)

11. Услуги: Это будет 4 картинки с подписью (название услуги – оно может содержать до 4 слов). (картинка без увеличения, просто квадрат).

12. От вас рекомендации по повышению безопасности сайта

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:

Ваш профессионализм и отличное знание движка и верстки аккуратность, ответственность и четкое понимание вопроса

Опыт адаптивной верстки

Эстетическая грамотность

Чувство стиля: я не ставлю жестких рамок и границ по визуальному оформлению (их нет), если Вы поддерживаете эстетическую преемственность стилю сайта

Я всегда прислушиваюсь к профессиональному мнению, готов следовать вашим рекомендациям.