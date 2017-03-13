Верстка дизайна psd в сайт на wordpress с модулями

Макеты дизайна во вложении.

Просьба отмечаться в проектах только тем, кто способен сделать все аккуратно и довести до конца, доработав нюансы.

Сверстать надо на вордпресс. Около 25 статей для выкладки по структуре меню и ТЗ с детальным описанием модулей передам исполнителю. По макетам дизайна примерно суть ясна.

Разработка обязательно должна проходить так, чтобы я видел процесс по этапам. Такое условие, потому что к сожалению с предыдущим исполнителем по проекту получилось так, что за более чем неделю не было сделано ничего вообще. И я это понял, только спустя все это время. Причем дал ему предоплату.

Предоплата 30% - без проблем.