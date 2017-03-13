Подправить форму авторизации (сделать модулем) + возможность регистрации через социальные сети Смотрите прикрепленную форму. Магазин: Шаблон стандартный Version 2.3.0.2 установлен vqmod
Верстка дизайна psd в сайт на wordpress с модулями
Макеты дизайна во вложении.
Просьба отмечаться в проектах только тем, кто способен сделать все аккуратно и довести до конца, доработав нюансы.
Сверстать надо на вордпресс. Около 25 статей для выкладки по структуре меню и ТЗ с детальным описанием модулей передам исполнителю. По макетам дизайна примерно суть ясна.
Разработка обязательно должна проходить так, чтобы я видел процесс по этапам. Такое условие, потому что к сожалению с предыдущим исполнителем по проекту получилось так, что за более чем неделю не было сделано ничего вообще. И я это понял, только спустя все это время. Причем дал ему предоплату.
Предоплата 30% - без проблем.
Выбранный исполнитель
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