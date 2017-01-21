Подправить форму авторизации (сделать модулем) + возможность регистрации через социальные сети Смотрите прикрепленную форму. Магазин: Шаблон стандартный Version 2.3.0.2 установлен vqmod
Исправить ошибку в шаблоне Wordpress (проблема загрузки)
Здравствуйте! Я ищу исполнителя, который поможет исправить ошибку в шаблоне Wordpress, так как страницы моего сайта на некоторых мобильных телефонах и планшетах плохо грузятся. Статьи открываются наполовину, а потом текст прерывается и идет просто белое поле. На компьютерах и ноутбуках все хорошо грузиться. Я уже определила, что проблема в шаблоне сайта, так как я на этот сайт установила другой шаблон и
все статьи на моем планшете загружались полностью. С данной же темой какие-то
проблемы. Хотя самое интересное, что некоторые статьи загружаются полностью, а некоторые наполовину. Вот ссылка на шаблон, который нужно исправить: https://drive.google.com/file/d/0B11qKmwuPWicSE93Y0cwWkV4ZjQ/view?usp=sharing
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