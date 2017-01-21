Исправить ошибку в шаблоне Wordpress (проблема загрузки)

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Завершен4 заявки123 просмотра

Здравствуйте! Я ищу исполнителя, который поможет исправить ошибку в шаблоне Wordpress, так как страницы моего сайта на некоторых мобильных телефонах и планшетах плохо грузятся. Статьи открываются наполовину, а потом текст прерывается и идет просто белое поле. На компьютерах и ноутбуках все хорошо грузиться. Я уже определила, что проблема в шаблоне сайта, так как я на этот сайт установила другой шаблон и

все статьи на моем планшете загружались полностью. С данной же темой какие-то

проблемы. Хотя самое интересное, что некоторые статьи загружаются полностью, а некоторые наполовину. Вот ссылка на шаблон, который нужно исправить: https://drive.google.com/file/d/0B11qKmwuPWicSE93Y0cwWkV4ZjQ/view?usp=sharing

WordPress
8 лет назад
guest_14849939114617
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад