Исправить ошибку в шаблоне Wordpress (проблема загрузки)

Здравствуйте! Я ищу исполнителя, который поможет исправить ошибку в шаблоне Wordpress, так как страницы моего сайта на некоторых мобильных телефонах и планшетах плохо грузятся. Статьи открываются наполовину, а потом текст прерывается и идет просто белое поле. На компьютерах и ноутбуках все хорошо грузиться. Я уже определила, что проблема в шаблоне сайта, так как я на этот сайт установила другой шаблон и

все статьи на моем планшете загружались полностью. С данной же темой какие-то

проблемы. Хотя самое интересное, что некоторые статьи загружаются полностью, а некоторые наполовину. Вот ссылка на шаблон, который нужно исправить: https://drive.google.com/file/d/0B11qKmwuPWicSE93Y0cwWkV4ZjQ/view?usp=sharing