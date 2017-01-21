Автоматизация работающего интернет магазина joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка100 просмотров

Добрый день,

ищу программиста по joomla, есть ряд задач по доработке и автоматизации работающего интернет- магазина(подключение ip телефонии, CRM, модуля новой почты). В финансовом вопросе готов к предложениям.

С уважением, Валерий

Joomla
8 лет назад
gwell
48 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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