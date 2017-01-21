Правки на сайте + верстка + посадка

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок203 просмотра

Верстка внутренних страниц 16 макетов + посадка на WP. Правки на главной странице согласно ТЗ. Макеты и тз вышлю исполнителю

WordPress
8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gregorykuzn
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
24 отзыва(-3)
8 лет назад
$100
7 дней
ы

Заявки фрилансеров

gregorykuzn
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
24 отзыва(-3)
8 лет назад