Программист для Битрикса

Настройка модулей

Доработка модулей, вывода и т.д.

Устранение проблем

И т.д.

Заранее просьба описать Ваш опыт. С чем, какими проектами и т.д. удалось поработать и результаты.

Минимальную стоимость часа работы, за которую вы готовы работать. Сколько часов

ежедневно можете уделить работе.

Чем вообще занимались по работе как онлайн так

и офлайн.