Программист для Битрикса

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки79 просмотров

Настройка модулей

Доработка модулей, вывода и т.д.

Устранение проблем

И т.д.

Заранее просьба описать Ваш опыт. С чем, какими проектами и т.д. удалось поработать и результаты.

Минимальную стоимость часа работы, за которую вы готовы работать. Сколько часов

ежедневно можете уделить работе.

Чем вообще занимались по работе как онлайн так

и офлайн.

8 лет назад
babenko_inna
37 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров