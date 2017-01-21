Добрый день. Есть готовый сверстанный шаблон на html 3х страниц. Нужно перенести на CMS Wordpress и установить 3 плагины. Страницы: 1. Главная 2. Категория 3. Страница записи ...
Программист для Битрикса
Настройка модулей
Доработка модулей, вывода и т.д.
Устранение проблем
И т.д.
Заранее просьба описать Ваш опыт. С чем, какими проектами и т.д. удалось поработать и результаты.
Минимальную стоимость часа работы, за которую вы готовы работать. Сколько часов
ежедневно можете уделить работе.
Чем вообще занимались по работе как онлайн так
и офлайн.
Заявки фрилансеров
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