Поменять местами секции и упростить форму заявки на CMS Brevis

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка124 просмотра

Требуется: 

Секцию ПРОДАЖА ЛИФТОВ И ЭСКАЛАТОРОВ(с названиями лифтов) поместить под меню и сделать чтобы иконки нажимались и выскакивала форма заявки.

Далее под этой секцией поместить "Наши услуги" и обе услуги поменять местами

На всех кнопках "получить коммерческое" требуется упростить форму заявки.

Сайт rulift.com

CMS Brevis

8 лет назад
kenzor2h
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров