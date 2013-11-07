ValcoTrade

Дмитрий Сабиров ValcoTrade

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нанести на фото информацию о товаре

    $50

    Добрый день Необходимо Нанести на фото информацию о товаре, название и стоимость 60 фото Информацию о названии и цене нужно будет взять из нашего файла Сделать в одном стиле Фото с которым работать, в примере Фото квадратные для инстаграмма и ФБ Спасибо  P.S. Рябята, реально, ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Интернет магазин по продаже чая

    $400

    Добрый день, необходимо сделать магазин по продаже чая Куплен шаблон на OpenCard, но возможно рассмотрение другой платформы при грамотной аргументации Пример контента на ФБ [url=https://www.facebook.com/tervarly]https://www.facebook.com/tervarly[/url] Тексты, фото имеются Интерграция с 1С не нужна на данном этапе Платежные системы нужны Срок выполнения 20-30 дней Предложения "за ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод презентации с русского на английский (Тема: Изготовление муки)

    Необходим перевод презентации с русского на английский Текст специфический с профессиональными терминами Тема презентации Изготовление мучной продукции 24 страницы текста с таблицами и картинками Презентация в Power Point, сюда прикрепил пару страниц в jpg, так как не дает прикрепить файл ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сайт визитка

    Добрый день, необходимо сделать сайт визитку Здесь лежит почти доделанный сайт http://test2.web-as-group.org/ нужно сделать подобное и немного улучшить в том числе и дизайн Спасибо

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать фильтры на сайт EliteGems.ru (Wordpress)

    Добрый день, необходимо сделать данную рубрику следующим образом http://elitegems.ru/elitnye-kamni/ 1) Добавить поиск по наименованию камней 2) Добавить поиск по цене 3) Добавить поиск по качеству (золото, серебро) 4) Фотография должна открываться в не на отдельном новом окошке, а прям на ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Расстановка оборудования в продуктовом магазине (2000 кв.м)

    Необходимо грамотно расставить торговое оборудование в проекте продуктового магазина. Площадь магазина 2000 кв.м, существует только на бумаге, расстановка необходима, для расчета стоимости оборудования Обязателен опыт и понимание, какие зоны должны быть, почему расставить необходимо именно таким образом, ...

    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод

    Перевод текста 15000 знаков без пробело c русского на английский Текст бизнес проекта спортивного объекта, с небольшим количеством технических слов При переводе необходим деловой язык, проект планируется предоставлять в министерство туризма Срок до 11.03.2015 Спасибо

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3D проект Вейк Парка

    Необходимо нарисовать проект Вейк парка, в который входит озеро, отель, площадки для футбола с скейтка Нарисовать необходимо в рисованном виде, не как натуральные здания, больше как мультяшные Примерно, как в приложенном файле

    Архитектура зданий14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Золотые стикеры для мотоциклов

    Всем привет, ищем дизайнера-художника, которому интересна тема мотоциклов На фото ниже приведены фото металлических наклеек покрытых слоем золота Данные наклейки вообще производятся для сотовых телефонов Узоры могут быть совершенно любыми Мы находимся в Таиланде и здесь огромное количество мотоциклов ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Придумать название магазина Мотоэкипировки

    $100

    Придумать название магазина Мотоэкипировки, магазин планируется не в России, поэтому название нужно на английском языке. Если еще слоган в название будет встроен, то будет здорово, за это оплата отдельно

    Нейминг и Слоганы19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доделать ИМ по продаже украшений

    Добрый день, необходимо доделать ИМ www.serebrissimo.ru Сайт написан на Битриксе, но тот кто его делал в данный момент не может довести проект до конца. Не знаю, возможно ли использовать то, что уже сделано, или нужно заново все ...

    Битрикс
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработка фотографий ювелирных украшений

    Необходимо обрабатывать фотографии ювелирных украшений на постоянной основе Фото сделаны на зеркалку в RAW Качество не далеко не самое профи, то что позволяет оборудование В приложении в каком стиле должны выглядеть конечные фото (правда в данном примере изделия ...

    Обработка фотографий17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание контента для ИМ

    Необходимо написать контент для следующих рубрик ИМ ОПЛАТА, ДОСТАВКА, ГАРАНТИИ.... Может какие то еще, пока начнем с этих

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать слайд шоу драгоценных камней

    Необходимо сделать слайд шоу драгоценных камней. Минут на 10-15, перечень камней предоставим, картинки камней и монтировать необходимо вам Необходимы фотографии, как обработанных камней, так и не обработанных Музыка не нужна, так как слайд шоу делается для магазина Качество картинки ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
violino
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Нанести на фото информацию о товаре
Приятно было сотрудничать. Четко ставит задачи. Всегда на связи. Оплата в срок. Рекомендую!
Рекомендую, очень терпеливый и талантливый исполнитель
Ответный отзыв
ZakkWild
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Разместить товары в магазин Фейсбук
Дмитрий очень внимательный и умеющий слушать Заказчик. Рабочий процесс с такими людьми плавно переходит в чистое творчество. Заказчик замечательный, всегда на связи, задания ставит с пояснениями, оперативно решаются все возникающие вопросы. Предоставляются нужные материалы, даже помогает иногда, чего иногда тоже нужно! В оплате - тоже все превосходно: без задержек и в полном объеме. В общем, рекомендую всем: честный, порядочный заказчик!
Все отлично, рекомендую
Ответный отзыв
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
$40
10 баллов
7 лет назад
Перевод презентации с русского на английский (Тема: Изготовление муки)
Спасибо за работу!
Все отлично, обращайтесь
Ответный отзыв
konkustador
Александр 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Сделать фильтры на сайт EliteGems.ru (Wordpress)
Оплата пришла быстро, рекомендую.
5
Ответный отзыв
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Написание контента для ИМ
Спасибо за Ваш заказ.
Все хорошо, спасибо
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