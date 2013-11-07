ValcoTrade

Добрый день, нужно сделать на фото (фото дадим), несколько пунктов меню, при клике на которое открывается страничка в контакте. Пример ниже https://vk.com/torrefacto https://vk.com/rumebelru Спасибо
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, неосходимо сделать на фото динамичный элемент К примеру на приложеном фото, нужно сделать чтобы пар двигался СпасибоОбработка фотографий1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $50
Добрый день Необходимо Нанести на фото информацию о товаре, название и стоимость 60 фото Информацию о названии и цене нужно будет взять из нашего файла Сделать в одном стиле Фото с которым работать, в примере Фото квадратные для инстаграмма и ФБ Спасибо P.S. Рябята, реально, ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $400
Добрый день, необходимо сделать магазин по продаже чая Куплен шаблон на OpenCard, но возможно рассмотрение другой платформы при грамотной аргументации Пример контента на ФБ [url=https://www.facebook.com/tervarly]https://www.facebook.com/tervarly[/url] Тексты, фото имеются Интерграция с 1С не нужна на данном этапе Платежные системы нужны Срок выполнения 20-30 дней Предложения "за ...Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день, необходимо продвижение только что созданного магазина в FB Тематика, продажа чая https://www.facebook.com/tervarly/ Ждем ваши предложения по плану продвижения и стоимости СпасибоСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Необходтмо разместить товары в магазин Фейсбук, количество товара 60 Фото и описание естьНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, необходимо разрвботвть дизайн ИМ, тематика Продажа чая Логотип разработан и вы его можете посмотреть в нашем инстаграмме #tervarlyДизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Необходимо создать контект для сайта по продаже чаяКопирайтинг33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходим перевод презентации с русского на английский Текст специфический с профессиональными терминами Тема презентации Изготовление мучной продукции 24 страницы текста с таблицами и картинками Презентация в Power Point, сюда прикрепил пару страниц в jpg, так как не дает прикрепить файл ...Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, необходимо сделать сайт визитку Здесь лежит почти доделанный сайт http://test2.web-as-group.org/ нужно сделать подобное и немного улучшить в том числе и дизайн СпасибоСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, необходимо сделать данную рубрику следующим образом http://elitegems.ru/elitnye-kamni/ 1) Добавить поиск по наименованию камней 2) Добавить поиск по цене 3) Добавить поиск по качеству (золото, серебро) 4) Фотография должна открываться в не на отдельном новом окошке, а прям на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо грамотно расставить торговое оборудование в проекте продуктового магазина. Площадь магазина 2000 кв.м, существует только на бумаге, расстановка необходима, для расчета стоимости оборудования Обязателен опыт и понимание, какие зоны должны быть, почему расставить необходимо именно таким образом, ...Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт9 лет назад
Перевод текста 15000 знаков без пробело c русского на английский Текст бизнес проекта спортивного объекта, с небольшим количеством технических слов При переводе необходим деловой язык, проект планируется предоставлять в министерство туризма Срок до 11.03.2015 СпасибоПереводы1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Необходимо нарисовать проект Вейк парка, в который входит озеро, отель, площадки для футбола с скейтка Нарисовать необходимо в рисованном виде, не как натуральные здания, больше как мультяшные Примерно, как в приложенном файлеАрхитектура зданий14 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем привет, ищем дизайнера-художника, которому интересна тема мотоциклов На фото ниже приведены фото металлических наклеек покрытых слоем золота Данные наклейки вообще производятся для сотовых телефонов Узоры могут быть совершенно любыми Мы находимся в Таиланде и здесь огромное количество мотоциклов ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Придумать название магазина Мотоэкипировки, магазин планируется не в России, поэтому название нужно на английском языке. Если еще слоган в название будет встроен, то будет здорово, за это оплата отдельноНейминг и Слоганы19 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, необходимо доделать ИМ www.serebrissimo.ru Сайт написан на Битриксе, но тот кто его делал в данный момент не может довести проект до конца. Не знаю, возможно ли использовать то, что уже сделано, или нужно заново все ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо обрабатывать фотографии ювелирных украшений на постоянной основе Фото сделаны на зеркалку в RAW Качество не далеко не самое профи, то что позволяет оборудование В приложении в каком стиле должны выглядеть конечные фото (правда в данном примере изделия ...Обработка фотографий17 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать контент для следующих рубрик ИМ ОПЛАТА, ДОСТАВКА, ГАРАНТИИ.... Может какие то еще, пока начнем с этихКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо сделать слайд шоу драгоценных камней. Минут на 10-15, перечень камней предоставим, картинки камней и монтировать необходимо вам Необходимы фотографии, как обработанных камней, так и не обработанных Музыка не нужна, так как слайд шоу делается для магазина Качество картинки ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт10 лет назад