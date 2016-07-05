Добрый день! Нужно перевести статью c EN на RU. Уровень специалиста средний, для примера портфолио достаточно будет ссылки на примеры ваших работ. Тематика сайта - юриспруденция. Срок - 1 неделя. Предложения ...
Перевод презентации с русского на английский (Тема: Изготовление муки)
Необходим перевод презентации с русского на английский
Текст специфический с профессиональными терминами
Тема презентации Изготовление мучной продукции
24 страницы текста с таблицами и картинками
Презентация в Power Point, сюда прикрепил пару страниц в jpg, так как не дает прикрепить файл в ppt
Выбранный исполнитель
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