Перевод с французского

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Закрыт20 заявок343 просмотра

Ищу переводчика для перевода технического текст на с французского на русский язык. Объем достаточно большой, сразу пишите ваши расценки. Для примера добавьте в заявке примеры переводов.

9 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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