Исправить огрехи с переводом сайта

Ест сайт на WP.

Переведена тема с английского на русский язык.

Переведна, но есть огрехи и корявые словосочетания. Их надо исправить.

Убедительная просьба: предварительно посмотреть сайт (пациент в аттаче). Начинка сайта не должна пострадать.

Не пишите автоматически сформированных шаблонов-это говорит о том, что Вы даже ничего не смотрели:)

Оплата будет по факту выполненного или (для Мастеров) возможна предоплата 50%.