Исправить огрехи с переводом сайта

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Закрыт2 заявки162 просмотра

Ест сайт на WP.

Переведена тема с английского на русский язык.

Переведна, но есть огрехи и корявые словосочетания. Их надо исправить.

Убедительная просьба: предварительно посмотреть сайт (пациент в аттаче). Начинка сайта не должна пострадать.

Не пишите автоматически сформированных шаблонов-это говорит о том, что Вы даже ничего не смотрели:)

Оплата будет по факту выполненного или (для Мастеров) возможна предоплата 50%.

WordPress
9 лет назад
newfreelance24
Вадим 
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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