Перевести техническую статью на англ. языке выписать 300 терминов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен7 заявок295 просмотров

пример в тз 

https://docs.google.com/document/d/1g5OP01FMIrYHv5IrjeQgQJ1ywyMuO0rLzk2fwmLavoI/edit?usp=sharing

9 лет назад
nikolay21
Николай 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Zallaya
47 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$120
7 дней
Все хорошо, спасибо!
Спасибо Вам,Николай за интересную работу!

Заявки фрилансеров

Zallaya
47 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад