Требуется перевести сценарий фильма (52 страницы) с русского на английский язык. Нужны люди в совершенстве (+ литературно) владеющие русский и английский языками Рассматриваются переводчики старше 30 лет.
Перевести техническую статью на англ. языке выписать 300 терминов
пример в тз
https://docs.google.com/document/d/1g5OP01FMIrYHv5IrjeQgQJ1ywyMuO0rLzk2fwmLavoI/edit?usp=sharing
Выбранный исполнитель
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