Перевод Web проекта на англ, немец, француз, финский язык

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Завершен9 заявок180 просмотров

Добрый вечер, 

Нужно перевести веб проект на 4 языка.  Демо версию. Очень мало текста 1 стр. 

9 лет назад
Pro_PHP
Сергей 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
9 лет назад
$20
1 день
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Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
9 лет назад