Перевести сценарий фильма с русского на английский язык

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Закрыт25 заявок289 просмотров

Требуется перевести сценарий фильма (52 страницы) с русского на английский язык.

Нужны люди в совершенстве  (+ литературно)  владеющие русский и английский языками 

Рассматриваются переводчики старше 30 лет. 

9 лет назад
kamran777
Кямран 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов

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Нет заявок фрилансеров