Перевод (английский) и написание статей по теме Pay Per Call

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт15 заявок356 просмотров

Всем добрый день! Нужны статьи по теме Pay Per Call. 

На данный момент требуется перевод с нескольких источников. Список источников мы предоставляем, ваша задача выбрать наиболее подходящие статьи для нашего портала в реалиях российского рынка по этой теме. 

Перевод с английского языка. 

Оплата за 1000 збп – 150 руб/1000 збп 

Пример статей есть тут www.marketcall.ru/blog/ 

Внизу 4 статьи. 

Статьи должны выглядеть примерно также. 

Важно: 

- отличное знание английского и русского языка 

- грамотность 

- понимание темы 

- хорошая читабельность текста 

- уникальность не менее 98% как по Текст.ру, так и по Адвего (глубокая проверка) 

Оплата на любые реквизиты.

Написание статей
9 лет назад
tebevezem
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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