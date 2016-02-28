Перевод (английский) и написание статей по теме Pay Per Call

Всем добрый день! Нужны статьи по теме Pay Per Call.

На данный момент требуется перевод с нескольких источников. Список источников мы предоставляем, ваша задача выбрать наиболее подходящие статьи для нашего портала в реалиях российского рынка по этой теме.

Перевод с английского языка.

Оплата за 1000 збп – 150 руб/1000 збп

Пример статей есть тут www.marketcall.ru/blog/

Внизу 4 статьи.

Статьи должны выглядеть примерно также.

Важно:

- отличное знание английского и русского языка

- грамотность

- понимание темы

- хорошая читабельность текста

- уникальность не менее 98% как по Текст.ру, так и по Адвего (глубокая проверка)

Оплата на любые реквизиты.