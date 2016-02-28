Привет всем! Ищу редактора с базовыми знаниями польского языка. Необходимо будет в админке сайта поправлять грубые ошибки или не переведенные слова, оставленные переводчиком. Движек DLE Работа ...
Перевод (английский) и написание статей по теме Pay Per Call
Всем добрый день! Нужны статьи по теме Pay Per Call.
На данный момент требуется перевод с нескольких источников. Список источников мы предоставляем, ваша задача выбрать наиболее подходящие статьи для нашего портала в реалиях российского рынка по этой теме.
Перевод с английского языка.
Оплата за 1000 збп – 150 руб/1000 збп
Пример статей есть тут www.marketcall.ru/blog/
Внизу 4 статьи.
Статьи должны выглядеть примерно также.
Важно:
- отличное знание английского и русского языка
- грамотность
- понимание темы
- хорошая читабельность текста
- уникальность не менее 98% как по Текст.ру, так и по Адвего (глубокая проверка)
Оплата на любые реквизиты.
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