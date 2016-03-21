Привет,

Нужен перевод с английского на русский. Но это не только перевод, но и copywriting чтобы текст хорошо читался и был бы понятным. Хотите добавить текст? Без проблем. Хотите что то изменить т.к по русски это говориться по другому? ОК.

Что надо перевести:

страницу http://glukmedia.com/landing_pages/vr360/ на русский

Спасибо