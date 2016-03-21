Перевод с английского на русский

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Завершен64 заявки682 просмотра

Привет, 

Нужен перевод с английского на русский. Но это не только перевод, но и copywriting чтобы текст хорошо читался и был бы понятным.  Хотите добавить текст? Без проблем. Хотите что то изменить т.к по русски это говориться по другому? ОК. 

Что надо перевести: 

страницу http://glukmedia.com/landing_pages/vr360/ на русский

Спасибо

9 лет назад
Jucas
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
9 лет назад
$10
1 день
Спасибо за оперативную и качественную работу. Работой доволен и факт что будем обращаться еще.
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
9 лет назад