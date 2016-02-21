Текст о звездах кино. Прошу указать цены за 1т знаков.
Необходим перевод рус-англ от нэйтива, срочно
Кусок на 300-500 симв, если устроит - большой проект
Срочно
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы14 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен перевод на украинский язык части Pulsar Web Could Detect Low-Frequency Gravitational Waves http://www.nasa.gov/feature/jpl/pulsar-web-could-detect-low-frequency-gravitational-wavesПереводы26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Перевести субтитры с китайского на русский о рыбалкеЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! нужен переводчик с английского на немецкий для перевода одной статьи. Тематика - международные знакомства. В заявке указывайте Вашу цену за 1000 знаков без пробелов.Переводы14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $4
Есть видео около 15 минут на украинском языке — https://www.youtube.com/watch?v=UUzcpZ1GQSE Мне нужен внятный перевод на русский язык (в письменном виде).Завершен9 лет назад
Добрый день. Нужен переводчик с русского на американский. Тексты следующего плана: Яндекс опубликовал неаудированные финансовые результаты по за 4К15 и весь 2015 г., которые превзошли ожидания рынка. Согласно представленным данным, ...Завершен9 лет назад
нужно сделать качественный перевод статьи http://fortrader.org/forex-ea-testing/sovetnik-emas-bands-with-rsi-filter-indikatory-trenda-oscillyatory.html на английский язык. Опыт в области и понимании терминов обязателен. Цена/СрокиЗавершен9 лет назад
Нужно перевести текст с русского на английский. Детали в личке.Завершен9 лет назад