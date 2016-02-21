Нужен перевод англ--> украинский язык научной статьи

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Закрыт26 заявок273 просмотра

Нужен перевод на украинский язык части Pulsar Web Could Detect Low-Frequency Gravitational Waves 

http://www.nasa.gov/feature/jpl/pulsar-web-could-detect-low-frequency-gravitational-waves

9 лет назад
lanatana
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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