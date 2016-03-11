Нужен переводчик с русского на американский

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Завершен22 заявки372 просмотра

Добрый день. 

Нужен переводчик с русского на американский. Тексты следующего плана:

Яндекс опубликовал неаудированные финансовые результаты по за 4К15 и весь 2015 г., которые превзошли ожидания рынка. Согласно представленным данным, ключевые направления бизнеса компании продемонстрировали неплохую динамику за отчетный период, хотя сложные условия, сложившиеся на российском рынке рекламы, негативно отразились на сегменте баннерной рекламы Яндекса. Стоит также отметить, что давление на рентабельность по EBITDA со стороны долларовых расходов Яндекса оказалось меньше, чем мы ожидали. В 2016 г. компания прогнозирует рост выручки в пределах 12–18% г/г, против 18% г/г в 2015 г.

9 лет назад
Oktu
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

freelanceanna
Анна 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$2
1 день
Внимательно, качественно, грамотно.
Прекрасный доброжелательный заказчик, всегда четко поставленная задача и оплата сразу после сдачи перевода.

Заявки фрилансеров

freelanceanna
Анна 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад

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