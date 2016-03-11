Добрый день! Нужно сделать литературный перевод рассказа по которому разрабатывается РПГ-игра Объемы: примерно 30 страниц в word'е. Выходит примерно 60000 знаков без пробелов и около 80000 с пробелами. ...
Нужен переводчик с русского на американский
Добрый день.
Нужен переводчик с русского на американский. Тексты следующего плана:
Яндекс опубликовал неаудированные финансовые результаты по за 4К15 и весь 2015 г., которые превзошли ожидания рынка. Согласно представленным данным, ключевые направления бизнеса компании продемонстрировали неплохую динамику за отчетный период, хотя сложные условия, сложившиеся на российском рынке рекламы, негативно отразились на сегменте баннерной рекламы Яндекса. Стоит также отметить, что давление на рентабельность по EBITDA со стороны долларовых расходов Яндекса оказалось меньше, чем мы ожидали. В 2016 г. компания прогнозирует рост выручки в пределах 12–18% г/г, против 18% г/г в 2015 г.
Выбранный исполнитель
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