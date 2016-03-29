Выполнить перевод статьи на английский язык

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Завершен10 заявок209 просмотров

нужно сделать качественный перевод статьи http://fortrader.org/forex-ea-testing/sovetnik-emas-bands-with-rsi-filter-indikatory-trenda-oscillyatory.html на английский язык. Опыт в области и понимании терминов обязателен. 

Цена/Сроки

9 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

gzakh
58 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

gzakh
58 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад