Добрый день! Нужно сделать литературный перевод рассказа по которому разрабатывается РПГ-игра Объемы: примерно 30 страниц в word'е. Выходит примерно 60000 знаков без пробелов и около 80000 с пробелами. ...
Выполнить перевод статьи на английский язык
нужно сделать качественный перевод статьи http://fortrader.org/forex-ea-testing/sovetnik-emas-bands-with-rsi-filter-indikatory-trenda-oscillyatory.html на английский язык. Опыт в области и понимании терминов обязателен.
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