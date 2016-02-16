Перевод патентного сертификата (Химия, 22 страницы, ENG>RUS)

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Закрыт16 заявок251 просмотр

Требуется перевод патентной сертификации, включающей химические термины и формулы.

22 страницы, с английского на русский.

9 лет назад
juh
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Galina_1987
Галина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$20
3 дня
Человек "перебил" все заявки по цене и срокам, потом попросила день отсрочки и пропала на 7 дней(на момент написания отзыва, может и того более) Оставил все контакты, попросил в случае чего - связаться со мной в любое время, но Галина, видимо, просто решила "забить". Не ведитесь на цену и супер быстрые сроки выполнения, как это сделал я.

Заявки фрилансеров

Galina_1987
Галина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад

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