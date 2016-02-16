Перевод патентного сертификата (Химия, 22 страницы, ENG>RUS)

Человек "перебил" все заявки по цене и срокам, потом попросила день отсрочки и пропала на 7 дней(на момент написания отзыва, может и того более) Оставил все контакты, попросил в случае чего - связаться со мной в любое время, но Галина, видимо, просто решила "забить". Не ведитесь на цену и супер быстрые сроки выполнения, как это сделал я.