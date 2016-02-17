Требуется переводчик для перевода двух текстов на сайт

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Завершен10 заявок239 просмотров

Требуется переводчик для перевода двух текстов на сайт, вот сайт, текст для главной http://totum.su/ и текст по ценам http://totum.su/content/page/prays.html. Указывайте цену и срок

9 лет назад
sireja
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

evgeniy_igorevic
Евгений 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Отлично справился с переводом текста на английский язык, спасибо за оперативность
Отличный заказчик: все четко и оперативно, ничего лишнего, мгновенная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

evgeniy_igorevic
Евгений 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад