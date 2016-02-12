Требуется перевод статей с русского на английский. Тема: эзотерика. Стоимость работы - минимальная. Есть большое количество текстов. В перспективе возможно долгосрочное сотрудничество. Приветствуется американский стиль ...
Перевод ролика с датского на русский
http://www.youtube.com/watch?v=Au-qHaFTWdM ссылка на ролик.
Заявки фрилансеров
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