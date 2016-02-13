Сделать перевод текста на сайте.

$150
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Закрыт32 заявки693 просмотра

Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться.

Что необходимо сделать, Перевод всего сайта с русского на все языки которые есть на сайте, а их 9. Перевод уже есть, но он кривой и гугл переводчика. Прошу помочь за вознаграждение в 10 000 рублей

Сайт: csgad.cоm

Срок выполнения: 14-15 дней.

9 лет назад
Semenov-a-l
Алексей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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