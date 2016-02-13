Требуется перевод статей с русского на английский. Тема: эзотерика. Стоимость работы - минимальная. Есть большое количество текстов. В перспективе возможно долгосрочное сотрудничество. Приветствуется американский стиль ...
Сделать перевод текста на сайте.
Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться.
Что необходимо сделать, Перевод всего сайта с русского на все языки которые есть на сайте, а их 9. Перевод уже есть, но он кривой и гугл переводчика. Прошу помочь за вознаграждение в 10 000 рублей
Сайт: csgad.cоm
Срок выполнения: 14-15 дней.
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