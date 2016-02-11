Перевод синопсиса на английский

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Закрытнет заявок108 просмотров

Добрый день. Сбросил вам текст на почту, оцените за сколько переведете, срок не важен, стоимость - напротив) надеюсь, поработаем.

9 лет назад
WestWind
Сергей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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