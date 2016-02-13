Перевод ТЗ на английский язык

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Закрыт12 заявок228 просмотров

Необходимо перевести несложное техническое задание с русского на английский язык, размер текста - 1 страница

9 лет назад
wpcomplex
37 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bob-klever
Нина 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

bob-klever
Нина 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад