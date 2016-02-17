Добрый день! Нужно сделать литературный перевод рассказа по которому разрабатывается РПГ-игра Объемы: примерно 30 страниц в word'е. Выходит примерно 60000 знаков без пробелов и около 80000 с пробелами. ...
Перевыести текст на немецкий
Нужно перевести текст с Английского на немецкий язык. Около 5000-10000 символов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы3 исполнителяЗавершен9 лет назад
30 минут аудио на Ютубе, дам ссылку в личку. Гонорар, срок? Язык: английский.Завершен9 лет назад
- $5
Ищу опытного переводчика и копирайтера в одном лице для перевода небольшого делового текста на английский язык. Это текст-представление о себе, что-то вроде резюме. Текст уже составлен, но если у вас есть предложения по его доработке ...Завершен9 лет назад
Нужно перевести с японского сайта некоторые данные на русский язык, а именно контактные данные.Переводы14 заявокЗакрыт9 лет назад
О нас: Мы digital-маркетологи, компания Авада. Я являюсь менеджером проектов, в т.ч. обсуждаемого. Речь идет о продвижении сайта http://www.apparound.com/ Эта компания занимается созданием и реализацией CPQсистем.(Тематика, смежная с CRM) Нужно ...Переводы19 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется перевод патентной сертификации, включающей химические термины и формулы. 22 страницы, с английского на русский.Закрыт9 лет назад
- $25
Нужно обработать около 200 сайтов с целью найти контактную информацию (конкретно- электронный адрес или форму обратной связи + телефон). Все сайты на разных языках, придется гуглить перевод. Форма для представления работы - таблица в Эксель ...Переводы19 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется носитель турецкого языка для перевода текстов развлекательного характераПереводы9 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем исполнителя на интересное творческое задание для осуществления благородной миссии. Требуется переводчик для расшифровки аудиозаписи на английском языке. В дальнейшем планируется публикация выступления Энтони Роббинса в свободном доступе на русском языке. Ссылка на ресурс: ...Завершен9 лет назад
Необходимо перевести несложное техническое задание с русского на английский язык, размер текста - 1 страницаЗакрыт9 лет назад