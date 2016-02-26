Есть видео , где диктор читает английским языком, нужно сделать перевод с английского на русский, перевод оформить в ворд документе работа разовая. Цены предлагайте сразу длина видео ролика около 3 минут, всего 5 роликов.
Перевод технической документации EN-RU 600+ страниц
Приветствую!
Нужно перевести с английского на русский 3 больших документа, общий объем 600+ страниц.
Пример текста привожу в прикрепленном документе.
Важно переводить все, кроме терминов и аббревиатур.
Так же важно: лучше оставить фразу без перевода, чем перевести неправильно.
Кандидатов попрошу перевести одну страницу в качестве примера (страница 15).
Оставляя свои заявки, прошу расчитывать свои силы, учитывая что нужно все оперативно и объем работы большой.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Нужно перевести текст на китайский 3000 знаков (без пробелов) Укажите стоимость и сроки, спасибо.Переводы15 заявокЗакрыт9 лет назад
Привет, Нужен перевод с английского на русский. Но это не только перевод, но и copywriting чтобы текст хорошо читался и был бы понятным. Хотите добавить текст? Без проблем. Хотите что то изменить ...Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Есть материалы в отсканированном виде (PDF): пояснительные;протокола;тексты договоров;выписки из уголовного кодекса;уставы, приказы, выписки из банка, копии паспортов и пр.На электронный адрес смогу выслать образцы документов. Объем ...Переводы9 заявокЗакрыт9 лет назад
Кусок на 300-500 симв, если устроит - большой проект СрочноПереводы17 заявокЗакрыт9 лет назад
Текст о звездах кино. Прошу указать цены за 1т знаков.Переводы14 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен перевод на украинский язык части Pulsar Web Could Detect Low-Frequency Gravitational Waves http://www.nasa.gov/feature/jpl/pulsar-web-could-detect-low-frequency-gravitational-wavesПереводы26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Перевести субтитры с китайского на русский о рыбалкеПереводы1 исполнительЗавершен9 лет назад