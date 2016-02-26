Перевод технической документации EN-RU 600+ страниц

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Закрыт21 заявка471 просмотр

Приветствую!

Нужно перевести с английского на русский 3 больших документа, общий объем 600+ страниц.

Пример текста привожу в прикрепленном документе.

Важно переводить все, кроме терминов и аббревиатур.

Так же важно: лучше оставить фразу без перевода, чем перевести неправильно.

Кандидатов попрошу перевести одну страницу в качестве примера (страница 15).

Оставляя свои заявки, прошу расчитывать свои силы, учитывая что нужно все оперативно и объем работы большой.

9 лет назад
zindex
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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