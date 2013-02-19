Приветствую! Нужно перевести с русского на греческий несколько документов (в сумме 55000 символов с пробелами) Пример текста привожу в прикрепленном документе. https://docs.google.com/document/d/17JxWI94LRrG2vtotuY3rbuagts3LJ-fDv0M4jLxvyCc/edit?usp=sharing (технический текст про принтеры и фото-продукцию) Перевод будет ...
- Переводы6 заявокЗакрыт9 лет назад
Приветствую! Нужно перевести с английского на русский 3 больших документа, общий объем 600+ страниц. Пример текста привожу в прикрепленном документе. Важно переводить все, кроме терминов и аббревиатур. Так ...Переводы21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен исполнитель на тестирование верстки сайта (два лендинга). Есть подробное ТЗ, которое отправим для оценки бюджета/сроков выбранным исполнителям. Будем рассматривать исполнителей с опытом тестирования веб-интерфейсов и наличием различных мобильных устройств для ...Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5000
Приветствую! Нам нужно разработать Android клиент для системы управления проектами и отчетами. Люди получают доступ к своему проекту, подают отчеты о проделанной работе, заполняют формы, прикрепляют файлы. Данные хранятся на устройстве ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Ищем хорошего верстальщика для сдельной работы на проект со знаниями JavaScript. Нужно немного больше чем просто JQuery. Присылайте, пожалуйста, примеры работ. С понравившимися кандидатами свяжемся, чтобы ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Добрый день! Нужен грамотный верстальщик для срочного проекта и постоянного сотрудничества. Знание БЭМ и/или bootstrap крайне желательно. Обязательно указывайте примеры работ. Объем проекта 12 страниц, с различными ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт12 лет назад
Привет! Нужна качественная верстка. Проект очень срочный. Макет здесь https://dl.dropbox.com/u/48191659/obs_index_1c.jpg Поведение как здесь https://taxibeat.com/ Адаптивность не нужна. Желательно с JS, но можно ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт12 лет назад