zindex

Алексей zindex

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Перевод трех документов на греческий

    Приветствую! Нужно перевести с русского на греческий несколько документов (в сумме 55000 символов с пробелами) Пример текста привожу в прикрепленном документе. https://docs.google.com/document/d/17JxWI94LRrG2vtotuY3rbuagts3LJ-fDv0M4jLxvyCc/edit?usp=sharing (технический текст про принтеры и фото-продукцию) Перевод будет ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод технической документации EN-RU 600+ страниц

    Приветствую! Нужно перевести с английского на русский 3 больших документа, общий объем 600+ страниц. Пример текста привожу в прикрепленном документе. Важно переводить все, кроме терминов и аббревиатур. Так ...

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оттестировать верстку по ТЗ

    Нужен исполнитель на тестирование верстки сайта (два лендинга). Есть подробное ТЗ, которое отправим для оценки бюджета/сроков выбранным исполнителям. Будем рассматривать исполнителей с опытом тестирования веб-интерфейсов и наличием различных мобильных устройств для ...

    Тестирование сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Android клиент для системы управления проектами

    $5000

    Приветствую! Нам нужно разработать Android клиент для системы управления проектами и отчетами. Люди получают доступ к своему проекту, подают отчеты о проделанной работе, заполняют формы, прикрепляют файлы. Данные хранятся на устройстве ...

    Android
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно написать JavaScript

    Добрый день. Ищем хорошего верстальщика для сдельной работы на проект со знаниями JavaScript. Нужно немного больше чем просто JQuery. Присылайте, пожалуйста, примеры работ. С понравившимися кандидатами свяжемся, чтобы ...

    JavaScriptjQuery
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка 12 страниц

    $500

    Добрый день! Нужен грамотный верстальщик для срочного проекта и постоянного сотрудничества. Знание БЭМ и/или bootstrap крайне желательно. Обязательно указывайте примеры работ. Объем проекта 12 страниц, с различными ...

    Bootstrap
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка промо-сайта

    Привет! Нужна качественная верстка. Проект очень срочный. Макет здесь https://dl.dropbox.com/u/48191659/obs_index_1c.jpg Поведение как здесь https://taxibeat.com/ Адаптивность не нужна. Желательно с JS, но можно ...

    JavaScript
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад